Кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв від початку повномасштабної війни, – опитування

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла активність кібершахраїв. Зокрема, 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать результати спільного опитування платформи "Опендатабот" та Національного банку.

Зазначається, що "Опендатабот" у партнерстві з Нацбанком запустив масштабний просвітницький проєкт, аби з'ясувати, як працюють шахраї у воєнний час, та навчити українців протидіяти кібершахрайству.

У межах проєкту було запущено опитування, в якому взяли участь понад 112,9 тисяч людей. У результаті опитування було виявлено, що 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.

Виявилось, що найчастіше злочинці ошукують молодь (18-24) та людей, старших за 65 років.

За даними опитування, найчастіше українців ошукували під час покупки/продажу товару в інтернеті – з таким стикався кожен другий респондент (52,74%). Друга за популярністю злодійська схема – фішингові посилання (18,57%). У 12,04% шахраї зламали соцмережі, а ще в 10,18% виманювали інформацію по телефону тощо.

"Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення.

Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", – зазначає директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін.

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство за ст.190 ККУ. Це більше, ніж навіть загалом за попередні два роки: так, у 2021 було відкрито 23,8 тисяч проваджень, а у 2022-му – 32 тисячі.