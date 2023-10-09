За рік попит на вживані іномарки зріс на 34%. Які моделі найпопулярніші

Упродовж вересня, як і в серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.

"Отже, порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт, водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна", – йдеться у повідомленні.

Лідером вересневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1575 машин;

Renault Megane – 1299;

Skoda Octavia – 923;

Volkswagen Passat – 755;

Nissan Leaf – 590;

Audi A4 – 414;

Volkswagen Touran – 406;

Tesla Model 3 – 405;

Volkswagen Tiguan – 401;

Nissan Qashqai – 398.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.