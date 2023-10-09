Новини

За рік попит на вживані іномарки зріс на 34%. Які моделі найпопулярніші

14 59739
авто,знак,номер,номерний
Упродовж вересня, як і в серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром", відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.

"Отже, порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт, водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна", – йдеться у повідомленні.

Лідером вересневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1575 машин;
  • Renault Megane – 1299;
  • Skoda Octavia – 923;
  • Volkswagen Passat – 755;
  • Nissan Leaf – 590;
  • Audi A4 – 414;
  • Volkswagen Touran – 406;
  • Tesla Model 3 – 405;
  • Volkswagen Tiguan – 401;
  • Nissan Qashqai – 398.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Гольфи то в топі.Дуже багато військових купляють ці автівки.Беруть сім'ям.Але це не показник якогось добробуту.

    А розмитнення таких автівок мало би бути 500-1000 доларів максимум.Ті Гольфи в Німеччині коштують від 500 євро,а в дуже хорошому стані і на максимальному комплекті до 1500-2000 євро.Це четверте і 5 покоління.
  • Ksenia VB
    Вся країна в тих іномарках. Рогулів у нас достатньо. Війна в державі, а люди витрачають кошти на мотлох, замість того щоб купити щось для збереження життів наших солдатів.
    Приречені..
  • Marat Davydov f6446247
    Купляють здебільшого військові.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини