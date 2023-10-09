Міністр енергетики порадив українцям купувати на зиму генератори

Українцям на холодну пору року потрібно купувати генератори і аналогічні прилади, щоб підтримувати автономну роботу пристроїв. Водночас держава робитиме все, щоб вони не знадобилися.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі єдиного телемарафону, передає 24 канал.

Він зазначив, що українцям бажано придбати генератори. Це допоможе уникнути тривалих відключень світла цієї осені та взимку.

Водночас, за словами міністра, держава робитиме все, щоб такі пристрої людям не знадобилися.

"Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми, зі свого боку, разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася", – підкреслив Галущенко.

Як повідомлялося, у січні 2023 року 73% підприємств тимчасово призупиняли роботу через вимкнення електропостачання. У середньому через відсутність світла вони втратили 15% робочого часу.