Через негоду є знеструмлення у семи областях. Найбільше – на Київщині

Станом на 9 жовтня унаслідок негоди знеструмлені споживачі 252 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, через несприятливі погодні умови є знеструмлення в Донецькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Більшість із них –на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів.

Водночас унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися 42 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлювалися 6 населених пунктів.

Утім, у Міненерго повідомили, що з планового ремонту вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Імпорту електроенергії минулої доби не було. Водночас експорт до Словаччини та Молдови склав 1 964,00 МВт-год.