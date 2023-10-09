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"Укрзалізниця" запроваджує маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах

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вагон,укрзалізниця
На вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Як пояснили у пресслужбі компанії, це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

"На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників", – підкреслили в "УЗ".

Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, "який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів".

В "Укрзалізниці" нагадали, що через повномасштабне вторгнення компанія посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також, як повідомлялося раніше, у межах реалізації проєкту "Залізна безпека" компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Головне, що від Укрзалізниці призначений Генералісимус серж лєщенко члена наглядової ради компанії з З/П становить 242 тисячі гривень на місяць без вирахування податків.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Головний маршал-мародер Серлєщ, візьме собі ще найома та інших високооплачуваних "менеджерів" підхалімів, які гарно лили бруд на все українське і доведуть до банкрутства, як "Укроборонпром" і залізницю.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Треба просто оголосити, що тих підарів які буянять, крадуть у пасажирів речі та т.і. просто будуть на ходу викидувати з поїзда!
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