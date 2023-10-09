"Укрзалізниця" запроваджує маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах

На вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Як пояснили у пресслужбі компанії, це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

"На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників", – підкреслили в "УЗ".

Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, "який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів".

В "Укрзалізниці" нагадали, що через повномасштабне вторгнення компанія посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також, як повідомлялося раніше, у межах реалізації проєкту "Залізна безпека" компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.