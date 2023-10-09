Нобелівську премію з економіки отримала дослідниця гендерного розриву в оплаті праці

Шведська Королівська академія наук вирішила присудити премію шведського центробанку (Sveriges Riksbank) з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля дослідниці та викладачці Гарвардського університету Клаудії Голдін.

Як повідомляється на сайті Нобелівського комітету, її удостоїли цієї нагороди за дослідження гендерних відмінностей на ринку праці.

"Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їх участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні джерела гендерного розриву, що досі існує", – зазначається у повідомленні.

Дослідниця зібрала дані про оплату праці жінок у США за понад 200 років, що дозволило продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості змінювалися з часом.

У своїй роботі Голдін дійшла висновку, що залученість жінок на ринку праці не мала висхідної тенденції протягом усього цього періоду, а натомість утворювала U-подібну криву.

Зокрема, залученість заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку дев'ятнадцятого століття, але потім почала збільшуватися із зростанням сфери послуг на початку двадцятого століття. Голдін пояснює цю закономірність структурними змінами і еволюцією соціальних норм щодо жіночих обов’язків з догляду за домом та сім’єю.

Вона зауважує, що протягом двадцятого століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків. Дослідження також вказує, що доступ до протизаплідних таблеток відіграв важливу роль у прискоренні цих революційних змін, оскільки відкрив для жінок нові можливості у питанні планування кар’єри.

Читайте також: Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження фінансових криз

Втім, незважаючи на модернізацію, економічне зростання та зростання частки зайнятих жінок у двадцятому столітті, протягом тривалого періоду часу розрив у доходах між жінками та чоловіками майже не зникав. Частково це пояснюється тим, що освітні рішення, які впливають на кар’єрні можливості протягом життя, приймаються у відносно молодому віці, зазначає дослідниця. Тож, якщо очікування молодих жінок формуються на основі досвіду попередніх поколінь – наприклад, їхніх матерів, які не поверталися на роботу, поки діти не виросли – тоді розвиток буде повільним.

Водночас науковиця вказує, що історично гендерний розрив у доходах переважно можна пояснити відмінностями в освіті та виборі професії. Однак Голдін показала, що основна частина цієї різниці в доходах зараз припадає на жінок, які працюють в одній професії, і що вона часто виникає з народженням першої дитини.