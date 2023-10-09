Продуктивність праці в Росії впала вперше з 2015 року

Продуктивність праці в Росії у 2022 році знизилася на 3,6%. Гірші показники (-4,1%) були лише під час найсильнішого у пострадянський час падіння економіки у 2009 році. Під час наступною кризи, 2015 року, продуктивність зменшувалась на 2,3%.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.



Багато експертів кажуть, що стійке зростання економіки неможливе без підвищення продуктивності.

У Банку Росії заначають, що продуктивність праці зростає повільніше за зарплати, що спонукає підприємства сильніше підвищувати ціни. На цій проблемі наголошує і бізнес

Аналітики російського Центробанку ще в 2019 року наголошували, що екстенсивні фактори, що забезпечували швидке зростання ВВП у Росії в 2000-і роки, вичерпали себе і тепер прискорення зростання "можливе лише на основі інтенсивних факторів, насамперед зростання продуктивності".



Як пише видання, в умовах ізоляції позитивний сценарій навряд може реалізуватися. Помітне підвищення продуктивності неможливе без запровадження передових технологій, доступ до яких втрачено через санкції. Нестачу робочих рук (а безробіття в РФ щомісяця оновлює історичні мінімуми) також можна було б компенсувати модернізацією виробництва, проте під санкціями це якщо й можливо, то точково – але не масово.

За словами головної аналітикині російського "Совкомбанку" Наталії Ващелюк, продуктивність і якість виробленої продукції, найімовірніше, знижуватимуться через перехід на альтернативні постачання. Водночас наслідки для масового споживача можуть стати помітними, скоріше, за кілька років.