В Україні очікується рекордний врожай гречки. Як це вплине на ціни

Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний врожай гречки.

Як пояснили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, це стало можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури, у порівнянні з попередніми роками та високій врожайності.

Зокрема, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки. Торік загалом було зібрано близько 148 тис. тонн.

Зазначається, що навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га – до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

"Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та ЗСУ обкіс гречки проходить швидше ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 тонни/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 тонни/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки", – наголосив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.

Лідерами з намолоту гречки є Вінниччина (23,4 тис. тонн) та Хмельниччина (22,5 тис. тонн).

Нагадаємо, у довоєнному 2021 році було посіяно 91,9 тис. га гречки. Тоді було зібрано понад 105 тис. тонн. Цей показник вважався рекордним.