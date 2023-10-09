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Кабмін заборонив затриманим замовляти платний доступ до інтернету у СІЗО

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малюська
Кабінет міністрів зупинив дію запущеного у квітні цього року експериментального проєкту з надання платних послуг доступу до інтернету та голосової електронної комунікації особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №1051 від 6 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом визнано такою, що втратила чинність, постанову №402 від 28 квітня про релізацію вказаного експериментального проєкту.

Міністерству юстиції протягом одного місяця доручено подати звіт про його результати.

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Як повідомлялося, у квітні Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства юстиції про проведення експериментального проєкту із надання платних послуг доступу до інтернету у СІЗО.

Нагадаємо, у 2020 році за ініціативи Мін’юсту в Україні відкрили перші платні камери у слідчих ізоляторах з підвищеним комфортом утримання ув'язнених. За даними міністерства, у 2021 році платні камери принесли слідчим ізоляторам України 7,82 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Зєбільйо стільки херні натворили, що навіть новини про такі тупорилі ініціативи не доходе до людей, бо перебивається ще більшою трешаниною. І так чотири роки. Нормальні спецслужби вже зайнялися і цим полудурком міністром і всіма хто лобіював цю херню.
  • Сармат Сарматович
    Не хвилюйся
    Йому там оптику провели
    Якщо він взагалі сидить.
    Щось є сумніви, що його тримають під вартою.
  • Pol Chopa 455c71a0
    І коли до них дійде заборонити телефони в колоніях,бо вже там майже офіційні *колцетри*,намахали вже 11% населення,ще мало.
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