Наслідки мобілізації від Путіна: Російські роботодавці почали частіше наймати школярів

Через дефіцит кадрів російські роботодавці почали частіше брати на роботу підлітків.

Кількість вакансій для кандидатів від 14 до 17 років влітку 2023 року зросла у понад 5 разів порівняно з минулим роком, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані сервісу пошуку роботи HeadHunter.

Зокрема, влітку 2022 року для неповнолітніх було доступно лише 1,8 тис. вакансій, а влітку 2023 року – вже 10 тисяч.

За даними HeadHunter, більшість пропозицій для неповнолітніх припадала на позицію кур'єра – близько 1,2 тисячі вакансій. Далі йшли вакансії продавців, промоутерів, операторів call-центру та пакувальників. Також активно набирали співробітників від 14 до 17 років мережі швидкого харчування та кафе, розповів директор служби зайнятості населення по Москві Андрій Тарасов.

За даними дослідження російської компанії Maximum Education та сервісу "Робота.ру", на роботу під час канікул влаштувались близько 29% російських школярів.

Через російську службу зайнятості з початку року було працевлаштовано понад 370 тисяч підлітків – 6% від загальної кількості неповнолітніх у країні, розповідав директор департаменту зайнятості населення Мінпраці РФ Михайло Кірсанов.

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Як повідомлялося, Держдума Росії 1 червня одразу в другому та третьому читаннях ухвалила закон, який дозволяє працевлаштовувати дітей віком від 14 років без обов’язкової згоди органів опіки. Автори законопроєкту – депутати від путінської партії "Єдіная Росія" – пояснювали необхідність дозволити працювати дітям з 14 років впливом санкцій.

Підлітків активно працевлаштовують у команди мережі громадського харчування "Вкусно і точка", яка мала замінити в РФ McDonald’s. Там визнали, що 15% від усієї робочої сили у закладах мережі в літній період складають підлітки молодше 18 років.

Нагадаємо, у російському уряді визнають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб. При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.