Обвал на Московській біржі: Курс рубля впав до мінімуму з березня 2022 року

Курс російського рубля в ході торгів у понеділок, 9 жовтня, впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року.

Станом на 14:25 долар на російській біржі дорожчає на 1,37% – до 102,16 руб., пише місцеве видання "Коммерсант".

Водночас курс євро на Московській біржі зріс до 107,41 рубля. В ході торгів він перевищував 108 руб. вперше із 15 серпня.

Курс юаня перевищив 14 руб. вперше з 30 березня 2022 року.

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Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін висловив занепокоєння через падіння курсу рубля і доручив уряду ухвалити "відповідні рішення".

Нагадаємо, 14 серпня курс російської валюти обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Через падіння рубля Владімір Путін 16 серпня провів екстрену нараду з урядовцями та головою центробанку РФ Ельвірою Набіуліною. Її підсумком стало доручення експортерам збільшити обсяги продажу валютної виручки. Також розглядалася можливість повернення нормативів продажу експортерами валютної виручки та обмежень на рух капіталу, але від них поки що відмовилися.