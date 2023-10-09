Інфляція знову почала зростати після двох місяців зниження, – Держстат

Споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та на 0,6% – у липні.

Як повідомляє Державна служба статистики, водночас у річному вимірі за підсумками вересня 2023 року інфляція знизилася до 7,1% з 8,6% за підсумками серпня та 11,3% за підсумками липня.

Базова інфляція у вересні склала 0,9%, у попередні два місяці вона знаходилася на нульовому рівні.

З початку поточного року інфляція в Україні становила 3%, базова – 4,2%.

Згідно із підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3–0,5% зросли ціни на масло, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, у т.ч. взуття – на 8,2%, одяг – на 7,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,9%. Водночас на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме: середньої – на 13,9%, вищої – на 11,5%, дошкільної – на 5,4%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні. При цьому найбільше у серпні подешевшали овочі – на 37,6%.