МВФ попередив Україну про необхідність підвищувати податки у випадку затягування війни

У разі, якщо війна затягнеться до кінця 2024 року, Україні доведеться розглянути можливість запровадження додаткових фіскальних заходів.

Про це голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей розповів в інтерв’ю виданню NV.

"Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною", – зазначив голова місії МВФ.

Він уточнив, що такий сценарій означає потребу у збільшенні обсягів зовнішнього фінансування для України, а також додаткових "політичних заходів", які вже обговорювалися з українською владою.

"Якщо говорити загалом, постане потреба у додаткових фіскальних заходах", – пояснив Гевін Ґрей.

Водночас, за його словами, у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні.

"Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного – $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби... Ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів", – додав голова місії МВФ.

Голова місії МВФ наголосив, що вже зараз українській владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи – як податкові, так і митні. Зокрема, для цього необхідно відновити податкові перевірки.

Як повідомлялося, у липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряду нема планів підвищення податків до кінця війни, крім їх повернення до довоєнного рівня, що відбулося з 1 серпня.

Однак у вересні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики схвалив законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків.