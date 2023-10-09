Підготовка до блекаутів: Нацкомісія виявила порушення у всіх операторів мобільного зв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку провела 10 позапланових перевірок операторів мобільного зв’язку.

Як ідеться в повідомленні Нацкомісії, зокрема, 9 перевірок проведено на підставі звернень Служби безпеки України, 1 перевірку – з метою перевірки виконання припису про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.

Під час проведення перевірок виявлені порушення у компанії "Київстар" у Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях; Vodafone Україна – у Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях; lifecell – у Київській, Одеській, Львівській та Рівненській областях.

Із метою усунення виявлених порушень уповноваженими НКЕК посадовими особами видано 9 приписів про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.

У разі невиконання вимог Комісія може накласти штраф у розмірі від 0,1% до 0,3% річного доходу оператора за попередній рік, але не одразу. Як пояснили у пресслужбі регулятора, закон "Про електронні комунікації" передбачає такий алгоритм: НКЕК спочатку має зафіксувати невиконання припису та видати розпорядження про його невиконання. А вже у разі невиконання цього розпорядження може накласти штраф.

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