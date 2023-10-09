Вартість ремонту одного корпусу госпіталю для ветеранів від підлеглих Кличка перевищила 1 мільярд гривень

Комунальне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" КМДА уклало нові угоди на ремонт свого головного корпусу загальною вартістю 576 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

З урахуванням укладених впродовж року угод витрати на ремонт цього корпусу сягнули 1,07 мільярда гривень. У тому числі 504 млн грн витратять на ремонт фасаду з заміною вікон, а решту коштів – на ремонт окремих восьми поверхів корпусу.

Цей ремонт здійснюється за рахунок видатків міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров’я КМДА. На базі цього корпусу госпіталю планують створити великий реабілітаційний центр. Із червня 2022 року цей медзаклад почав приймати на етапне лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців, реабілітацію вже пройшли понад півтори тисячі наших захисників.

Разом із тим, особливості закупівель послуг з ремонту вказують на можливу корупційну складову, зазначає видання.

Так, спочатку госпіталь за 7,33 млн грн без проведення відкритих торгів замовив компанії "Інжинірингбуд лтд" виготовлення проєктної документації. Раніше ця фірма називалась "Абсолют сервіс лтд" і її співвласником був В’ячеслав Березовський.

Згодом на відкриті торги вже на ремонт госпіталю заявку подалв лише одна компанія – "Абсолют-клімат" того самого Березовського. Жодна інша відома в Києві будівельна компанія не захотіла навіть заявитись на виконання проєкту, зробленого пов’язаною з одним з учасників ринку фірмою.

При цьому госпіталь у тендерній документації не оприлюднив свою проєктно-кошторисну документацію (ПКД), на основі якої будівельні організації могли б розробити свої пропозиції. Її замовник обіцяв показати лише переможцю тендеру лише через п’ять днів після укладання договору. Тобто точну інформацію про будівельний проект будівельники мали б отримати лише після торгів, на які вони вже мали подати порахований кошторис.

При цьому і сам госпіталь, і департамент охорони здоров’я КМДА, і сама КМДА відмовляються надати кошториси будівництва. Відтак, ціна вікон та інших будматеріалів у договорах на суму 1,07 млрд залишається невідомою.

Видання зауважує, що під час виконання інших підрядів "Абсолют-клімат" завищувала ціни. Наприклад, у липні ця фірма отримала замовлення на ремонт відділення швидкої медичної допомоги на вул. Богатирській, 4а за 113 млн грн. Перевірка кошторису показала, що ціни на більшість найменувань будматеріалів були завищені на 38-169%, порівняно з ринковими. Крім того, компанія купувала комп'ютери для диспетчерів вдвічі дешевше, ніж вказувала їх вартість у кошторисах, а оцинковану сталь – у 4 рази дешевше.

У 2023 році одним з найбільших постачальників різних будматеріалів для "Абсолют-клімату" стала фірма "Терра БМ". Раніше вона називалася "Преміум компані" і заробляла на постачанні харчів для Міноборони. До кінця 2022 року власницею "Преміум компані" була особисто Тетяна Глиняна. У 2015 році вона була присутня при передачі хабаря її власним зятем військовому закупівельнику за поставки харчів. Але слідство відпустило її, вирішивши, що оскільки вона сиділа на задньому сидінні легкового авто, а зять передавав хабар з переднього пасажирського сидіння військовому у кріслі водія, то Глиняна не знала про злочинний намір зятя.

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Директором "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни" є Борис Борисів, уповноваженою особою – Олена Пономарьова. Госпіталь знаходиться в віданні КМДА Віталія Кличка, який особисто контролює хід ремонту.

Директором і засновником столичної "Абсолют Клімат" є В’ячеслав Березовський. До 2018 року співзасновником був Ігор Довгань із Києва. Зараз "Абсолют-клімат" прописаний у Києві за адресою вул. Архітектора Вербицького, 1Г.

Вячеслав Березовський також є власником столичної ТОВ "Фітнес Сіті" разом із Віталієм Романовим, Лілією Муштенко та директором фірми Віталієм Усиченко. Останній керує громадською організацією "Федерація бодібілдінгу, фітнесу і бодіфітнесу міста Києва", яка знаходиться на вулиці Хрещатик, 12.

За адресою фірми "Фітнес Сіті" на лівому березі по проспекту Петра Григоренка, 5А знаходиться спортивний клуб "Fitness City" площею більше 800 кв.м.

Березовський до 2018 року був співвласником фірми "Абсолют Сервіс Лтд" з Євгенієм Ковгаровим, після чого вийшов зі складу засновників, а фірму перейменували в "Інжинірингбуд Лтд". І вже під цією назвою фірма була обрана розробником проєктів ремонту госпіталя ветеранів.

"Абсолют-клімат" володіє часткою 20% у корпорації "Євробудінвест", якою керує Павло Татаренко. Компанія також була субпідрядником фірми "АБК "Будмонтаж" по розбудові Національного інституту раку.

З 2017 року "Абсолют Клімат" укладено 153 договорів на 2,6 млрд грн, найбільше – з комунальним некомерційним підприємством Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.