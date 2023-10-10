Попит на електромобілі в Україні зріс за рік у 2,7 раза. П’ятірка найпопулярніших моделей

Упродовж вересня український автопарк поповнили 4298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 12% більше, ніж у серпні та в 2,7 раза більше, ніж у вересні 2022 року.

За даними "Укравтопрому", основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 4215 одиниць (нових – 769, уживаних – 3446).

Водночас із 83 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (350 одиниць), Volkswagen ID.6 (66 штук), Toyota BZ4X (51), Honda E (49) BYD Yuan Plus (19).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf – у вересні її придбали 590 разів, на другому місці Volkswagen e-Golf (433 одиниці), на третьому – Tesla Model 3 (405 штук), на четвертому – Tesla Model Y (247 одиниць), замикає п'ятірку Renault Zoe (194 одиниці).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин – з 15% до 20%.