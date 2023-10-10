Новини

Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

3 88218
декларування,декларація
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає відновлення електронного декларування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Президент підписав законопроект №9534 про повернення та відкриття е-декларацій", – зазначив він.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі зберіглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Зрештою, 20 вересня парламент проголосував за поправки президента Зеленського до законопроєкту про відновлення е-декларування, які передбачають одразу відкриття декларацій.

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як своєчасно, через 20 днів закінчуються повноваження цієї Верховної Ради, а через 6 місяців і його посади. Весь термін свого правління просидіти без декладрування, без "Прозоро", з пограбуванням навіть самоврядування, а тут на останнії днях свого царювання США заставили повернутися до Конституції і правового регулювання. А до цього самі, маючи монобільшість цього не помічали? Але не були б татарови і єлдаки шахраями, якби щось не "переплутали" в тих законах на свою користь.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Бажано, щоб Е-декларування для для УСІХ посадовців та членів їх сімей було до кінця їх життя!!
    Щоб не дарували 80 річні комсомолки-бабусі, шуфричам та їх дітям з правнуками, лісові ГЕКТАРИ, невідомо звідки …
    Кравчук це підтвердив, ну який там маєток у Швейцарії, така собі, маленька ХАТА! Такі, кожен інструктор-пропагандист Компартії має…
    Рябченко-комуніст, екс-голова Фонду ДержМайна України, теж невеличку ВІЛЛУ в басейні Середземного моря прикупив, на партвзноси… Він ОДИН місяць на РІК там відпочиває, а в інший час, він її здає в аренду, закордонним комуністам…
  • Олег Сергеев 64140125
    Відтак, в ухваленому законі зберіглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану-и тут рождается вопрос и чем отличается эта шляпа от предидущей???народ обязан декларировать и отчитываться постоянно а бояре-когда нибудь???
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини