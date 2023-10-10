Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає відновлення електронного декларування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Президент підписав законопроект №9534 про повернення та відкриття е-декларацій", – зазначив він.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі зберіглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Зрештою, 20 вересня парламент проголосував за поправки президента Зеленського до законопроєкту про відновлення е-декларування, які передбачають одразу відкриття декларацій.