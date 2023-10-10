Міненерго повідомляє про знеструмлення у дев’яти областях

Станом на 10 жовтня внаслідок обстрілів, негоди та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у дев’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Київщині, де без світла залишаються 1,2 тис. споживачів.

Водночас у Полтавській області ненадовго вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ НЕК "Укренерго". При цьому, споживачі не знеструмлювалися.

Через технологічні порушення вимикалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ у Вінницькій області. Без світла тимчасово залишалися 4,5 тис. людей.

Також короткотерміново вимикалася лінія 6 кВ у місті Миколаїв, знеструмлювалися 8 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Унаслідок обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали в Міненерго.

Утім, наголошується, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 297 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови склав 780 МВт-год.