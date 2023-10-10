МВФ повернув Україну в оновлений світовий макропрогноз. Прогнозує зростання ВВП на 3,2% у 2024 році

Міжнародний валютний фонд повернув довгостроковий прогноз щодо України в огляд світової економіки. Після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в огляді давався лише прогноз на поточний рік.

Як ідеться в оновленому жовтневому макропрогнозі World Economic Outlook, прогнози України на 2024-2028 роки тепер знову включені та відповідають базовому сценарію програми (розширеного фінансування EFF), передає Інтерфакс-Україна.



У попередніх WEO Фонд вказував, що "для України всі прогнози на 2024-2028 роки опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності".



Відповідно до оновленого світового макропрогнозу, МВФ очікує зростання ВВП України у 2023 році на 2% та його прискорення до 3,2% у 2024-му. У 2028 році, за оцінками Фонду, українська економіка зростатиме на 4% на рік.



Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей минулого тижня в Києві повідомив, що в межах другого перегляду програми EFF передбачається оновлення макроекономічної рамки.



Його заступник Натан Епштейн нагадав, що МВФ у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону "від -3% до +1%" до "від +1% до +3%". За його словами, зараз Фонд оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону.



За його словами, МВФ поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. Із урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.



Опублікований у WEO макропрогноз для України з базового сценарію програми EFF поки що передбачає зниження інфляції до 15,5% цього року і до 10% наступного, хоча за підсумками вересня вона вже знизилася до 7,1% .