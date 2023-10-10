МВФ назвав припинення розв’язаної Росією війни проти України найефективнішим заходом для світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав припинення розв’язаної Росією війни проти України найефективнішим заходом для покращення перспектив розвитку світової економіки.

Про це йдеться в оновленому жовтневому макроекономічному прогнозі МВФ World Economic Outlook, передає Інтерфакс-Україна.

"Директори загалом погодилися з тим, що припинення війни Росії проти України залишається єдиною найефективнішою дією щодо покращення глобальних перспектив",– зазначається у документі.

Загалом МВФ зберіг прогноз зростання світової економіки на 2023 рік на рівні 3% та погіршив свої оцінки на 2024 рік на 0,1 відсоткового пункта – до 2,9%.

Водночас у Фонді вказують на зростанні ризиків поділу світової економіки на окремі блоки на тлі війни Росії в Україні та інших геополітичних суперечностей: із запровадженням додаткових обмежень на торгівлю (зокрема, на торгівлю стратегічними товарами, такими як критично важливі корисні копалини); транскордонне переміщення капіталу, технологій і робітників; міжнародні платежі.

"Якщо це станеться, плата для глобального процвітання буде високою", – наголосив МВФ.

Ілюструючи можливий вплив поділу на блоки на світову торгівлю основними сировинними товарами (commodities), МВФ описав сценарій, який припускає, що два теоретичні блоки будуть створені на основі голосування ООН 2022 року з питання війни Росії проти України. Блок, до якого входять країни, що проголосували за виведення військ Росії з України, дістав назву "блок США-Європа+", тоді як інші країни входять до блоку "Китай-Росія+".

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У звіті наголошується, що ціни на продукти харчування залишаються високими й можуть іще більше погіршитися через ескалацію війни в Україні, що створить серйозні труднощі для багатьох країн із низькими доходами.

"Це, звісно, є серйозним ризиком для стратегії дезінфляції", – зазначив Фонд.

У МВФ додали, що в цьому плані занепокоєння викликають призупинення в липні дії Чорноморської зернової ініціативи та нещодавні атаки на українські зернові підприємства.

"У цьому контексті поширення обмежень на експорт сільськогосподарської продукції, спрямоване на зниження внутрішніх цін, ускладнює доставку товарів на світові ринки та може посилити коливання цін на сировинні товари", – наголошує МВФ.

Як повідомлялося, МВФ повернув Україну до оновленого макроекономічного прогнозу, очікуючи зростання її ВВП у 2023 році на 2% і його прискорення до 3,2% у 2024 році після спаду на 29,1% минулого року. Ці показники відповідають базовому сценарію програми розширеного фінансування EFF для України.

Для Росії МВФ цього року прогнозує зростання економіки на 2,2% зі сповільненням до 1,1% наступного після зниження на 2,1% минулого року.