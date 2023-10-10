Мін’юст готує позов для конфіскації частки російського мільярдера Фрідмана у "Київстарі", – ЗМІ

Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського підсанкційного бізнесмена Михаіла Фрідмана, зокрема частки в мобільному операторі "Київстар".

Про це пише Forbes із посиланням на джерело в Мінʼюсті.

За словами високопосадовця Мін’юсту, стягнення активу в дохід держави опрацьовується, при цьому аналізується частка в підприємстві, яка підлягатиме стягненню. Водночас у відомості зазначають, що це не повʼязано з арештом СБУ корпоративних прав "Київстар".

"Міністерство юстиції готує позов безвідносно до арештів. Якщо встановлені підстави та пов'язаність підсанкційних з активом", – зазначає він.

Як пояснив заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин, у разі якщо ВАКС задовольнить позов Мінʼюсту, то ці активи будуть передані до Фонду держмайна та виставлені на конкурс щодо пошуку управителя.

У "Київстар" заявляють, що Михайло Фрідман не є кінцевим бенефіціарним власником компанії. "Жодним чином не впливає на діяльність компанії та не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, минулого тижня суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Назву оператора в СБУ не називали, але найвідоміший телеком-актив Фрідмана – частка в найбільшому українському мобільному операторі "Київстар".

На початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).