Відмова від фіксованого курсу гривні: Населення скупило за тиждень майже $300 мільйонів

За перший тиждень після рішення Нацбанку відмовитися від фіксованого курсу гривні і перейти до режиму його контрольованої гнучкості чиста купівля валюти населенням склала $291,8 млн, що в 2,3 рази більше, ніж за останній тиждень вересня.

За даними Національного банку України (НБУ), піковий попит населення на валюту фіксувався 2 та 3 жовтня – у день оголошення про зміну режиму курсоутворення та у перший день відмови від фіксованого курсу, чиста купівля валюти у ці дні склала $85,9 млн та $82 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас вже в останні дні минулого тижня цей показник знизився до $37,4 млн і $39,5 млн відповідно.

Найбільший попит на валюту Нацбанк зафіксував на готівковому ринку, де чиста купівля валюти населенням за минулий робочий тиждень склала $187 млн, що в 2,7 раза перевищує показник попереднього тижня. Однак протягом тижня попит на готівкову валюту знижувався: із $70,5 млн у понеділок до $55,7 млн у вівторок і до $17 млн в останні два дні минулого тижня, повернувшись до рівнів, які спостерігалися в останні дні вересня.

На безготівковому ринку чиста купівля валюти населенням зросла за тиждень у 1,8 раза – до $104,8 млн, але без таких значних коливань, складаючи близько $20 млн щодня.

Загалом за минулий тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 коп. – до рівня 38,13 грн/$, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,3 грн/$. Цього тижня гривня зміцнилася приблизно на 5 копійок.

Читайте також: Рекорд з лютого: Українці збільшили чисту купівлю валюти у 3 рази

На безготівковому ринку у тиждень зміни курсового режиму купівля клієнтами банків валюти зросла на 35,3% – до $1,71 млрд, тоді як продаж скоротився лише на 6% – до $0,83 млрд.

Водночас на 86,3% – до $1,44 млрд – підскочили обсяги операцій між банками.

На безготівковому ринку основний стрибок попиту стався в перший день нового курсового режиму – 3 жовтня: купівля клієнтами зросла до $559 млн, операції між банками – до $602 млн, тоді як в останні два дні тижня ці показники опустилися в середньому до $264 млн і $192 млн.

Водночас у четвер-п'ятницю продаж валюти збільшився до $200 млн на день із $123 млн у день зміни режиму та $150 млн на інші дні тижня.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в перший тиждень жовтня, після відмови від фіксованого курсу гривні та переходу до режиму його керованої гнучкості, зріс майже вдвічі – до $1,15 млрд з $617,1 млн в останній тиждень вересня.