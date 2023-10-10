Фінляндія спростить процедуру вилучення нерухомості у росіян

Уряд Фінляндії планує спростити процедуру вилучення нерухомості, що належить росіянам.

Про це заявила міністерка юстиції Фінляндії Леєна Мері, повідомляє місцеве видання Yle.

"Ми не можемо залишатися у цій вічній патовій ситуації лише тому, що не можемо офіційно передати оповіщення (російським власникам нерухомості, – ред.), – заявила очільниця Мін’юсту країни.

За її словами, яскравий приклад проблеми, обумовленої чинними вимогами законодавства, – арена Гельсінкі (колишня арена "Хартвалл"), яка належить близькоим до Путіна російським олігархам Геннадію Тімченку та Роману Роттенбергу

За даними видання, російські власники стали все частіше нехтувати своїми юридичними зобов'язаннями: їхнє житло занепадає, податки залишаються несплаченими, а житлові асоціації стикаються з несплаченими рахунками. За даними фінських правоохоронних органів, почастішали й випадки стягнення з російських власників нерухомості, однак для цього потрібно попередити власників, але зв'язатися з росіянами практично неможливо.

На ситуацію також впливає те, що влітку фінська влада посилила обмеження на в'їзд для російських власників нерухомості, а у вересні заборонила в'їзд у країну на зареєстрованих у Росії автомобілях. Банківські зв'язки між Росією та Фінляндією слабшають, а рахунки росіян у фінських банках частково закриті.

Читайте також: У Фінляндії можуть конфіскувати столичну арену, яка належить російським олігархам, через несплату оренди, – ЗМІ

За словами Леєни Мері, житлове законодавство треба скоригувати так, щоб такі повідомлення можна було отримувати і в електронному вигляді, оскільки поштовий зв'язок між Росією та Фінляндією призупинено.

Фінські закони дозволяють публікувати попередження про конфіскацію нерухомості в газеті, якщо її власник невідомий. На думку Мері, така сама процедура має застосовуватись і у випадках, коли з іноземним власником житла неможливо зв'язатися.

Крім того, у Фінляндії можна застосувати досвід Іспанії, яка вимагає, щоб іноземні покупці нерухомості мали рахунок в іспанському банку чи місцеву контактну особу, зазначила міністерка.