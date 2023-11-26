Фіксація порушень і запобігання контрабанді: Митники почали використовувати нагрудні відеореєстратори

Державна митна служба впровадила пілотний проєкт із використання в пунктах пропуску індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення.

"Нагрудні відеореєстратори працюють з можливістю запису та збереження відео-зображення в зашифрованому вигляді, в тому числі у режимі нічної зйомки. Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою", – повідомили в Держмитслужбі..

На етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці. Розглядається можливість подальшого розгортання проєкту на інших пунктах пропуску.

Очікується, що використання у роботі митних органів відеореєстраторів посилить напрями запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання і профілактики службовим зловживанням, корупції, а також захисту посадових осіб від наклепу та звинувачень недобросовісних підприємців.