Відзавтра блокада польськими перевізниками біля пункту пропуску "Шегині" триватиме цілодобово

Блокада польськими водіями продовжується на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, від завтра навпроти ПП "Шегині" блокада триватиме цілодобово.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"На жаль, блокування руху продовжується. Це 4 напрямки – "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та з 23 числа додався ще напрямок пункту пропуску "Шегині-Медика". Треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки на кордоні вагою до 7,5 тонни. Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично такий рух для вантажів буде максимально заблокований", – повідомив Демченко.

Станом на ранок 26 листопада, за інформацією від польських прикордонників, на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебувало приблизно 3,5 тис. вантажних транспортних засобів, найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти пункту пропуску "Рава-Руська".

Демченко також додав, що навпроти пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокували рух з 23 листопада і до сьогодні в денний час (з 09:00 до 20:00 за польським часом), однак відзавтра блокада триватиме цілодобово.

Відповідаючи на питання щодо ситуації на українсько-словацькому пункті пропуску, Демченко зазначив, що рух після відновлення досить інтенсивний.

"Рух відбувається інтенсивно як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон на тому напрямку. Звісно, що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався, і станом на ранок сьогодні 450 вантажівок на території Словаччини в бік України перебувало в очікуванні можливості перетину кордону. Також додалося і на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса". Станом на ранок сьогодні знаходилось близько 600 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону, але також, на щастя, рух відбувається і на цьому напрямку", – повідомив Демченко.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.