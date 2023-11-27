Конкуренція з Китаєм: Пентагон планує до 2026 року розгорнути тисячі автономних систем зі штучним інтелектом
Як пише АР, ініціатива має на меті прискорити процес використання ШІ у військовій сфері у США, передає Укрінформ.
"Амбітна ініціатива, що дістала назву Replicator, спрямована на стимулювання прогресу в надто повільному переході від військових інновацій США до використання невеликих, розумних, дешевих та численних платформ", – заявила заступниця міністра оборони Кетлін Гікс.
Пентагон має понад 800 проєктів зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищувати ефективність військових операцій.
"Міністерство оборони бореться за впровадження розробок ШІ, що стали результатом останнього прориву в галузі машинного навчання", – сказав колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань ШІ Грегорі Аллен, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Зазначається, що завдяки ШІ автономні пристрої можуть прогнозувати технічне обслуговування 2600 літаків ВПС, включно з бомбардувальниками B-1 й гелікоптерами Blackhawk, а також допомагати відстежувати ворожі сили.
Завдяки швидкості обробки даних та покращенню міжмашинної комунікації прогрес у цій галузі приведе до того, що люди відіграватимуть роль наглядачів.
Ще одним напрямком використання ШІ є космос. Китай планує використовувати штучний інтелект, включно з супутниками, для виявлення потенційної загрози. США також прагнуть не відставати і вже застосовують автономні технології, що допомагають відстежувати об'єкти у космосі.