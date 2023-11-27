Росія відправлятиме безкоштовне зерно до Африки, щоб зміцнити вплив на континенті, – Bloomberg

Партії безкоштовного російського зерна мають почати надходити в Африку протягом кількох днів з метою нової спроби Росії посилити свій вплив на континенті.

Як пише Bloomberg, президент Росії Владімір Путін на липневому російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі пообіцяв безкоштовно відправити зерно до шести африканських країн. Російський президент вдався до такого кроку на тлі критики, що війна Росії проти України та її вихід із "зернової угоди" сприяли збільшення світових цін на продовольство та добрива, передає Укрінформ.

Загальний обсяг поставок зерна становитиме 200 тис. тонн до кінця 2023 року. Першими збіжжя отримають Сомалі та Буркіна-Фасо.

Окрім цього, Путін заявив у липні, що Зімбабве, Малі, Еритрея та Центральноафриканська Республіка отримають від 25 тис. до 50 тис. тонн зерна кожна. Такі об’єми зерна є лише часткою того, що споживають перелічені країни.

"Прагнення Росії зміцнити зв’язки з африканськими державами шляхом збільшення торгівлі та розміщення найманців ПВК "Вагнер" для підтримки нестабільних урядів слідує за зусиллями США та їх союзників ізолювати її у відповідь на вторгнення в Україну", – йдеться в матеріалі.

Однак, за оцінками Bloomberg, Росія залишається другорядним гравцем у торгових відносинах із Африканським континентом – у 2022 році її торгівля становила $18 млрд, тоді як у Китаю це значення становило $282 млрд.

Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль.

Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї,завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.