Українські дороги засипає снігом: Ситуація на ранок понеділка

Українські дороги все більше замітає снігом. Станом на ранок 27 листопада найбільше снігу – на дорогах Одещини (70-200 см) та Миколаївщини (до 60 см). На півночі України – 20-30 см, на заході та в центрі – 10 см.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"Маємо сильний сніг, пориви вітру до 30 м/с. Через це на дорогах утворюються перемети заввишки до 1,5 метра. Через аномальну кількість снігу та сильні пориви вітру в Одеській області дуже складний рух на 14 ділянках. У замети потрапили 315 транспортних засобів. У Миколаївській області 4 складні ділянки, у снігу опинилися 7 транспортних засобів. У Кіровоградській області – 3 ділянки, 60 транспортних засобів потрапили в замети", – відзвітував він.

За словами Найєма, сильний вітер заважає оперативно розчищати автошляхи, попри залучення додаткової техніки.

Наразі на дорогах працює 1273 одиниці техніки та 1438 робітників. За добу вже використали 25,5 тонн піщано-сольової суміші та 343 тонни чистої солі.

Як нагадав чиновник, у Державному агентстві відновлення працює цілодобовий оперативний штаб, гаряча лінія: +38 067 400 60 80.

На Одещині з учора закрито рух для всіх транспортних засобів на таких державних автошляхах:

М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 – км. 307+718;

М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000 – 59+175;

М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 – 466+700;

Для великовагових транспортних засобів: М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

На Миколаївщині з неділі закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-13 Кропивницький-Платонове (на Кишинів) км. 76+416 -157+052 (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ) км. 42+476 -132-000 (в межах Миколаївської області);

P-72 КПП Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-16-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки, км. 173+204 (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайське-Новоукраїнка, км. 1-441 - 29+445 (в межах Миколаївської області).

У Кіровоградській області з ночі закрито рух для всіх видів транспорту:

М-13 Кропивницький – Платонове км 0+000 - км 76+416;

Для великовагових транспортних засобів: M-30 через Кропивницький км. 583+258-682+900;

На Черкащині з ночі тимчасово обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту: Н-01 Київ - Знамянка, км. 123+687 - 242+004.