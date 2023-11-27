Окупована Запорізька АЕС цілий день була на межі блекауту, – "Енергоатом"
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що вчора о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої АЕС відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.
Як повідомило МАГАТЕ, в цей час Запорізька АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.
"Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки", – йдеться у повідомленні.
Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.
Як нагадали в "Енергоатомі", перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.