ВАКС арештував ексзаступника голови Держспецзв’язку Жору з можливістю застави у 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд 27 листопада обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про ексзаступника голови Держспецзв’зку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Як повідомлялося, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив з посад очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя та заступника голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Пізніше Щиголю та його заступнику повідомили про підозру в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Дерєспецзвя'зку засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб.

ВАКС арештував Щиголя з можливістю застави у 25 млн грн. Пізніше заставу було внесено, і він вийшов з-під варти.