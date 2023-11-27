Через негоду в Україні знеструмлено понад 2000 населених пунктів. Найскладніше – на Одещині, Миколаївщині та Київщині

Станом на 27 листопада через вітер, сніг та заметіль у країні знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Так, негода на Одещині пройшлася по кожному району. Проте, найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. Загалом станом на ранок без світла залишаються 349 населених пунктів.

Також в регіоні залишаються відключеними чотири лінії оператора системи передачі НЕК "Укренерго" 330 кВ. Аварійні роботи тривають. Загалом відключені понад 148 тисяч споживачів.

На Миколаївщині без світла понад 88 тисяч побутових споживачів та понад 6 тисяч юридичних. Це 266 населених пункти. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

У Київській області знеструмлено понад 40 тисяч споживачів, це понад 220 населених пунктів. Роботи з відновлення тривають.

Водночас у столиці станом на цей час всі споживачі зі світлом. Ситуація контрольована.

У Міненерго попередили, що за прогнозами синоптиків, по Києву та області прогнозуються сильні пориви вітру, значний сніг, замети, а на дорогах – ожеледицю. По Україні – сильний вітер та сніг прогнозується у Полтавській, Кіровоградській, Київській областях. Це може ускладнити роботу аварійних бригад.