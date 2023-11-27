У Сенаті США планують голосувати за допомогу Україні вже наступного тижня

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже 4 грудня.

Як пише Politico, оприлюднена у неділю заява Шумера чинить тиск на законодавців з метою укладення угоди про безпеку кордонів, яка може поєднуватися з наданням вкрай необхідної допомоги двом союзникам США.

Республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордонів як частину будь-якого законопроєкту про додаткові витрати, сподіваючись, що така угода може заохотити неприхильну до України більшість Республіканської партії в Палаті представників Конгресу.

Шумер назвав цю вимогу щодо кордону "найбільшою перешкодою" для виділення нових коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

Лідер демократів заявив, що його фракція, яка складається з 51 члена, "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Він також закликав демократів більше взаємодіяти з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду, що він також намагався зробити напередодні вихідних на День подяки. Він попередив, що "попереду довгі ночі і дні", а також можлива робота на вихідних.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна група, яка сподівається укласти угоду, що поєднає запит Байдена на виділення понад $100 млрд для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами в політиці надання притулку та умовно-дострокового звільнення в США.

Напередодні перерви на День подяки питання притулку було найбільшою перешкодою для досягнення згоди між сенаторами.

Майже напевне знайдуться 60 голосів для надання Україні ще десятків мільярдів доларів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди щодо кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підтримає законопроєкт, який не містить положень про безпеку кордону. Цієї осені Конгрес вже двічі ухвалював законопроєкти про витрати, які не передбачають допомоги Україні, і в новому році ситуація буде тільки ускладнюватися.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в підтримці українського народу та його військових", – написав Шумер у своєму листі. "Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, але й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін – це знахабнілий Путін", – додав він.

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.