Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра не працюватиме. Яка причина

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" 28 листопада тимчасово зупинятиме роботу через відключення електроенергії під час проведення ремонтних робіт польською стороною.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

"За інформацією, отриманої від Люблінського відділу обслуговування прикордонних пунктів Польщі, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28 листопада 2023 року у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів-Долгобичув" буде тимчасове відключення світла", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що електроенергії не буде:

з 10 години упродовж трьох наступних годин;

1 година перерви;

з 14 години упродовж трьох годин.

Ремонтні роботи триватимуть приблизно до 17:00 28 листопада.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.