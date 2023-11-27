"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через негоду

Унаслідок снігопадів та негоди деякі поїзди "Укрзалізниці" курсують із запізненням. Зокрема, на понад годину від графіка відстають шість поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Попри великі снігопади поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати, жоден рейс не скасовано. Деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину. Київська міська електричка курсує за графіком", – йдеться у повідомленні.

Так, наразі затримуються більш ніж на годину шість поїздів: № 247/248 Одеса – Київ, № 11/12 Одеса – Львів, № 7/8 Одеса – Харків, № 53/54 Одеса – Дніпро, № 253/254 Одеса – Кривий Ріг, № 119/120 Львів – Запоріжжя.

Зазначається, що "Укрзалізниця" закликає для подорожі в негоду обирати саме залізничний транспорт, який є найбезпечнішим та найнадійнішим, і додає місця по найбільш засніжених регіонах:

+4 вагони поїзду №106 Одеса – Київ сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Київ – Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Одеса – Київ завтра;

+4 вагони поїзду №779 Суми – Київ завтра.

У добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис. стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ.

У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис. залізничників.