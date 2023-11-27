"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через негоду
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Попри великі снігопади поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати, жоден рейс не скасовано. Деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину. Київська міська електричка курсує за графіком", – йдеться у повідомленні.
Так, наразі затримуються більш ніж на годину шість поїздів: № 247/248 Одеса – Київ, № 11/12 Одеса – Львів, № 7/8 Одеса – Харків, № 53/54 Одеса – Дніпро, № 253/254 Одеса – Кривий Ріг, № 119/120 Львів – Запоріжжя.
Зазначається, що "Укрзалізниця" закликає для подорожі в негоду обирати саме залізничний транспорт, який є найбезпечнішим та найнадійнішим, і додає місця по найбільш засніжених регіонах:
- +4 вагони поїзду №106 Одеса – Київ сьогодні;
- +4 вагони поїзду №248 Київ – Одеса сьогодні;
- +4 вагони поїзду №248 Одеса – Київ завтра;
- +4 вагони поїзду №779 Суми – Київ завтра.
У добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис. стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ.
У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис. залізничників.