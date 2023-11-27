Посадовці військової частини продавали харчі для військових в магазинах і на базарах, – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які у змові з підприємцями продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем", – пояснили в ДБР.

Через підробку зловмисником фінансових документів Міноборони було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.