Туреччина збільшує експорт до РФ цивільних товарів, які можна використати у війні, – FT

Експорт до Росії з Туреччини цивільних товарів, які використовуються військовими, таких як мікрочипи й оптичні приціли, зростає.

За даними видання Financial Times, це викликає занепокоєння США і ЄС, які прагнуть запобігти потраплянню таких товарів на територію країни, передає Європейська правда.

Зазначається, що зростаюча торгівля і відповідне збільшення імпорту до Туреччини цивільних матеріалів, що використовуються російськими військовими, підірвали спроби США і Європи обмежити здатність Москви оснащувати свої збройні сили, що посилює напруженість у відносинах між Анкарою і її партнерами по НАТО.

За перші дев'ять місяців цього року Туреччина відзвітувала про експорт 45 "пріоритетних" товарів до Росії та колишніх радянських республік, які підозрюються в тому, що вони є каналами постачання до Москви, на суму $158 млн – це набагато більше, ніж у 2022 році.

Середній показник постачання таких товарів за 2015-2021 роки становив $28 млн.

Імпорт Туреччиною пріоритетних товарів з країн G7 цього року зріс більш ніж на 60% порівняно з аналогічними періодами 2015-2021 років і склав майже $500 млн.

45 категорій товарів, які включають такі предмети, як мікрочипи, комунікаційне обладнання та деталі, зокрема оптичні приціли, підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямованому на запобігання їх ввезенню в Росію. Але компанії можуть обійти ці обмеження, використовуючи посередницькі структури для приховування кінцевих пунктів призначення.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон відвідає Туреччину цього тижня, щоб обговорити "зусилля із запобігання, припинення та розслідування торговельної та фінансової діяльності, яка сприяє російським зусиллям у війні проти України".

"З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, у нас дійсно слабкіші позиції у сфері правозастосування, ніж ми хотіли б", – сказала FT Емілі Кілкріз, колишня заступниця помічника торгового представника США. "Ми дійсно повинні спиратися на ці країни, щоб вони вживали примусових заходів у своїх власних юрисдикціях, щоб дістатися до конкретних суб'єктів, які сприяють постачанню", – заявила вона.

Кілкріз додала, що якщо Туреччина не зробить змін, то "США та їхні партнери будуть змушені вжити примусових заходів".