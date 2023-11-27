Борги на ринку електроенергії перед "Укргідроенерго" зросли до 8 мільярдів

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку (БР) постійно зростає і вже сягнула майже 8 мільярдів гривень.

Про це генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Вже майже вісім. У тому році, наприклад, було 4 млрд грн. Чимала різниця. І борги зростають, і це проблема для нас. І якщо так буде ще рік-два, ми із прибуткової компанії потрапимо у збитки – через системні нерозрахунки на балансуючому ринку", – сказав Сирота.

Він наголосив, що 80% цих боргів генерують державні компанії: шахти, обленерго, "СхідГЗК", які не розраховуються за спожиту на балансуючому ринку електроенергію.

За його словами, внаслідок цього "Укренерго" не може спрогнозувати, коли сплатить ці борги.

Водночас він зазначив, що "Укренерго" сплатила заборгованість за допоміжні послуги, яка становила понад 800 млн грн, а у самого "Укргідроенерго" зараз немає боргів щодо виконання спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО), які навесні цього року становили 1,9 млрд грн.

"Але якщо буде така ситуація наприкінці року, і далі нарощуватимуться борги на балансуючому ринку, то, звичайно, тоді ми не зможемо платити ПСО", – попередив Сирота.

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Водночас він звернув увагу, що обсяг ПСО компанії на кінець року збільшиться орієнтовно до 24-25 млрд грн порівняно з прогнозованими навесні 22 млрд грн.

Він уточнив, що у загальному обсязі ПСО на рівні 135-140 млрд грн, 25 млрд грн закриває "Укргідроенерго", а решту – НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнював, що учасники балансуючого ринку електроенергії заборгували оператору майже 30 млрд грн, а "Укренерго" їм – 18 млрд грн.

За його словами, борги зростають через те, що держава дозволила цілому ряду споживачів фактично не платити за електроенергію.