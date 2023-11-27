В Угорщині знайшли ще одну причину, щоб не посилювати санкції проти Росії

В Угорщині натякають, що Європейський Союз не повинен обговорювати 12-й пакет санкцій проти Росії доти, доки не проаналізує наслідки попередніх.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

"Тоді як співпраця між Сходом і Заходом, що давно стала надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були ухвалені", – пише він.

За його словами, "провальні рішення в Брюсселі" останніми роками призвели до того, що європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня".

Угорський міністр додав, що сьогодні у Брюсселі він "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

Як повідомлялося, 15 листопада Єврокомісія представила пропозиції до 12-го пакету санкцій проти РФ.

Зокрема, пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також "інших важливих економічних операторів".

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.