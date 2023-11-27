Історична подія: "Скіфське золото" після 10 років судів з Росією повернулося в Україну. ФОТО

Історичні артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України після майже 10 років судів з Росією.

Як повідомили у Державній митній службі, Київська митниця вже розпочала митне оформлення культурних цінностей, відомих під загальною назвою "Скіфське золото".

Згідно із повідомленням, вантажівка з 2 694 кг артефактів вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в скарбниці Національного музею України київські митники зроблять ідентифікацію скарбів. Наразі відбувається їх вивантаження.

У Національному музеї історії України уточнили, що зберігатимуть колекцію артефактів до деокупації Криму.

Нагадаємо, з лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка "Крим: золото й таємниці Чорного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника "Херсонес Таврійський" (Севастополь), Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника.

У лютому 2014 року Росія почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки. Водночас повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим. Проте музеї Криму, які контролює влада Росії, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес, який тривав до червня 2023 року, коли Верховний Суд країни поставив крапку у цьому процесі і вирішив повернути артефакти Україні.

Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.