Новини

Мінцифри оприлюднило першу карту стійких до блекаутів інтернет-провайдерів

15 58540
інтернет
Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка дозволяє перевірити готовність інтернет-провайдерів до можливих тривалих знеструмлень.

Як повідомляє пресслужба міністерства, наразі мапа доступна для мешканців Києва, у майбутньому її планують масштабувати і на інші великі міста України.

Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Це дасть змогу українцям краще підготуватися до зими й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

Мапа розроблена на платформі компанії "Лун", і дозволяє користувачам:

  • перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;
  • знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
  • дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
  • звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Водночас наразі мапа містить дані про підключення лише кількох провайдерів доступу до мережі інтернет у столиці. Мінцифри закликає інших провайдерів надати інформацію доповнення даних, якщо вони здатні забезпечувати доступ до мережі інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень.

Раніше Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, критикувала заклики Мінцифри переходити на PON-мережі доступу до інтернету, як нібито, більш енергонезалежні. В асоціації зазначали, що енергостійкість кожного конкретного абонента залежить не від технології як такої, а від того, як у оператора у цій конкретній точці організовано енергоживлення.

Автор: Михайло Орлюк

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Думаю за цю мапу сплатили десь 20 млн. грн
  • Oleksiy Tym
    точно так і в моєму будинку - карта явно замовна
  • Small Jerboa
    Трьох провайдерів, що є у моєму домі на мапі немає.
    А є якійсь зовсім невідомий, ніколи не чутий.
    Це просто така рекламна компанія?
    Більше цікаво у яких мобільних провайдерів, які ВЕЖІ підтиснути акумуляторами?
    І забезпечено мобільний інтернет?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини