Посилки з-за кордону: В Україні з’явився сервіс для перевірки митного оформлення відправлень

Державна митна служба відкрило доступ до сервісу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" для звичайних громадян.

Як повідомили у Митній службі, відтепер громадяни можуть відслідковувати статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень онлайн.

Для цього до сервісу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" додали нову функцію перегляду статусу митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень.

"Користувачі можуть швидко отримати статус проходження посилки на митниці, вказавши її номер. Якщо ж користувач увійде до Особистого Кабінету і додатково вкаже ту адресу електронної пошти, яку він надав оператору або відправнику, то матиме можливість бачити повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення", – пояснили у Митній службі.