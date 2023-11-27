Пенсіонерам збільшать розмір виплат від міжнародних організацій

Кабінет міністрів прийняв розроблену Міністерством соціальної політики постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 грн до 3250 грн.

Як ідеться в повідомленні Мінсоцполітики, в липні цього року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого – забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних організацій.

Зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Із серпня поточного року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн

не одержували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

ВПП ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до 3 тис. грн (але не менше 100 грн). Її отримують близько 270 тис. пенсіонерів.

Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року.