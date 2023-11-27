Безпідставні кримінальні справи загрожують роботі промисловості і шкодять іміджу України, – голова Полтавського ГЗК

Відкриті правоохоронцями розслідування через нібито незаконний видобуток корисних копалин "Полтавським ГЗК", у яких насправді йдеться про відходи виробництва створюють перешкоди у роботі підприємства та шкодять іміджу України серед міжнародних інвесторів.

Про це голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус заявив у інтерв'ю Forbes.

Він нагадав, що правоохоронці нарахували 20 млн кубометрів начебто незаконно видобутої підприємством сировини, що нібито завдало збитків державі 157 млрд грн. Однак з цієї суми 118 млрд грн – це нібито збитки внаслідок продажу різних порід, які треба зняти в процесі видобутку залізної руди, і які взагалі не продавалися.

"Ми з цього всього обсягу сплатили ренту. Правоохоронці вважають, що ми всю цю породу продали, хоча фактів продажу вони не встановили...Тобто це очевидні помилки в розрахунках правоохоронців. Вони це знають і погоджуються з цим, але нічого не роблять", – наголосив Лотоус.

Він додав, що претензії щодо нібито незаконного видобутку копалин на решту 39 млрд грн стосується зовсім не корисних копалин, а відходів виробництва руди.

"Нам закидають, що ми без ліцензії видобували та реалізовували нефракційний відсів. Але ми його не видобуваємо. Ми отримуємо його у процесі виробництва – це відходи виробництва. У нас так побудований технологічний процес, що ми не можемо його не виробляти. Ми продавали відсів з 1977 року, і ніколи не було жодних застережень з боку правоохоронців і державних контролюючих органів", – пояснив голова правління підприємства.

"Це не корисна копалина. Його виробництво та збут не потребують спеціальних дозволів. На додаток у нас є акти перевірок, які підтверджують, що ми нічого не порушували. За 60 років, скільки ми працювали подібним чином. Чому нам не приписали ці злочини ні у 2013, ні у 2015, ні у 2018 роках?", – заявив Лотоус.

Прокоментував керівник і нещодавню підозру Бюро економічної безпеки у нібито недоплаті рентних платежів. За його словами, після внесення у 2015 році змін у Податковий кодекс України, де було описано новий механізм нарахування рентних платежів із видобутих корисних копалин, що пройшли первинну переробку, підприємство звернулось до Державної фіскальної служби за податковою консультацією та отримало відповідь, що рентні платежі потрібно платити із концентрату, який пройшов декілька етапів переробки, а не один. Оскарживши цю консультацію у суді, комбінат отримав рішення всіх трьох інстанцій, де зазначалось, що сплачувати рентні платежі варто із руди дробленої. І лише у 2022 році БЕБ розпочало розслідування щодо так званої недоплати рентних платежів.

"Я вважаю цю кримінальне переслідування абсолютно безпідставним та безперспективним. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році нашими підприємствами було сплачено понад 7 млрд грн податків до бюджетів України різних рівнів" - наголосив голова правління Полтавського ГЗК.

Він наголосив, що розслідування правоохоронних органів, які не мають під собою реальних підстав, виглядають як тиск на підприємство.

"Ці безпідставні кримінальні справи надзвичайно шкодять і загрожують стабільній роботі підприємства, яке критично важливе для наших співробітників, міста, Полтавщини та України. Частка наших податків у обласному бюджеті – 30%. Наші підприємства забезпечують 3-4% українського експорту, 1,5% українського ВВП", – нагадав керівник підприємства.

Віктор Лотоус наголосив, що у підсумку такі кейси шкодять іміджу України серед міжнародних інвесторів.

"Вся ця ситуація із судами та розслідуваннями навколо Полтавського ГЗК вкрай негативно позначається на репутації України. Правоохоронні органи паплюжать імідж України та сіють недовіру до спроможності України захистити інвестиції. Нам важко наших інституційних інвесторів переконати, що інвестиції справді треба продовжувати".

Як повідомлялося, Ferrexpo – єдина компанія з основними активами в Україні, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Акціонером українських гірничодобувних комбінатів у Полтавській області є швейцарська Ferrexpo AG, якою володіє публічна британська компанія Ferrexpo PLC (Лондон). Її акціями володіють десятки міноритарних акціонерів по всьому світу, але найбільшим акціонером є український бізнесмен Костянтин Жеваго.