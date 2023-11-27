Автобусний оператор FlixBus скасував рейси до Одеси через негоду
Про це повідомив директор FlixBus Польщі, Литві, Латвії та Естонії Міхал Леман, передає Інтерфакс-Україна.
"Останніми днями погода до нас неприхильна. Особливо складні умови на дорогах на Одещині та у напрямку Умані. Відучора (26 листопада, – ред.) ми відмінили кілька поїздок до Одеси. Наскільки я знаю, Одеський автовокзал також скасував усі рейси через погодні умови", – сказав Леман.
За його словами, пасажирам рейсів, які їхали у бік Одеси, було запропоновано альтернативні види транспорту. Також вони могли перебронювати квитки на інші автобуси у системі FlixBus.
"Навіть якщо трапляються будь-які перебої через погодні умови або будь-які інші умови, ми завжди намагаємося перебронювати пасажирів, щоб вони могли дістатися пунктів призначення, як планували", – запевнив Леман.
Раніше повідомлялося, що станом на 27 листопада через вітер, сніг та заметіль у країні знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях.