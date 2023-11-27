Новини

Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування

4 77491
взятка,врач,конверт
53% українців переконані, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися, не згодні з таким твердженням лише 24% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою "Рейтинг" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, 49% респондентів вважають, що більшість українців не платять податки, якщо у них є така можливість. З цим твердженням не згодні 24% опитаних.

Стільки ж (49%) вважають, що більшість українців не відмовлятимуться від отримання пільг та субсидій, якщо їх не призначили, але є можливість її "вибити". Не згодні з цим 25% опитаних.

Більше половини українців не вірять у можливість не давати хабарі, – опитування 01

При цьому 33% опитаних згодні із твердженням, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж платити податки і чекати на їх вирішення від влади чи держави. 45% із цим не згодні.

Крім того, 31% опитаних заявив, що намагається використовувати свої знайомства чи зв'язки, якщо їм потрібно звернутися до державних чи муніципальних органів. Не погоджуються з цим 48% опитаних.

У ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення та регіоном проживання. Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) трохи більше 2,2% для значень близьких до 50% і трохи більше 0,8% для значень близьких до 5%.

Автор: Михайло Орлюк

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Colt
    Українці не платять хабарі.
    Хабарі в українців - ВИМАГАЮТЬ.
    Стаття за здирництво (вымогательство).
  • Ustym Karmaliuk
    Опитування проводили серед "слуг народу" і чиновників зеленського/ермака?
    Особисто з 2014 року нікому не дав і не взяв жодної взятки, просто немає потреби. На побутовому рівні корупція в Україні вже давно практично відсутня, уся корупція в керівництві країни.
  • August Sd
    Така система була заснована ще задовго до Кучми. Просто Кучма був її логічним продовженням.
    Приміром, в радянські часи, ще за дуже задовго до "Перестройки", в тому ж таки Києві, щоби влаштуватися працювати міліціонером, треба було заплатити 5000 рублів.
    Це лише один приклад. А було ж чимало й інших "цікавих спеціальностей", як отой же таки "товаровєд", чи, наприклад, "м'ясник".
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини