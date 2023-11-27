Наслідки негоди: В Одесі відновили роботу майже всі котельні

В Одесі 27 листопада вдалося відновити роботу всіх котелень, крім однієї, де пошкоджено частину труби.

"Сьогодні роботу всіх котелен відновлено, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району. Через шквальний вітер частина труби була пошкоджена", – сказано в повідомленні Одескої міської ради.

Як повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, наразі спільно з ДСНС та будівельними компаніями ведеться розбір завалів, здійснюються протиаварійні роботи.

"За прогнозами фахівців запустити котельню можливо", – зазначила Позднякова.

У міськраді також повідомили, що генераторами в Одесі обладнано 148 малих та квартальних котелень, сім районних технологічно неможливо забезпечити генераторами через їхню велику потужність.

"Для альтернативного забезпечення живлення цих котелен спільно з урядом Японії та ПРООН реалізується проєкт будівництва 4 електростанцій на базі газопоршневих установок загальною потужністю 29,7 МВт. Наразі розроблюється проєктна документація, Одеса очікує на постачання обладнання. На жаль, будівництво розпочнеться тільки наступного року", – додали в міськраді.

Також повідомляється, через негоду та обриви електромереж нестабільно працювали потужні насосні станції "Інфоксводоканалу", внаслідок чого робота районних котелень була вимушено призупинена.