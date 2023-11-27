Наслідки негоди: В Одесі відновили роботу майже всі котельні
"Сьогодні роботу всіх котелен відновлено, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району. Через шквальний вітер частина труби була пошкоджена", – сказано в повідомленні Одескої міської ради.
Як повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, наразі спільно з ДСНС та будівельними компаніями ведеться розбір завалів, здійснюються протиаварійні роботи.
"За прогнозами фахівців запустити котельню можливо", – зазначила Позднякова.
У міськраді також повідомили, що генераторами в Одесі обладнано 148 малих та квартальних котелень, сім районних технологічно неможливо забезпечити генераторами через їхню велику потужність.
"Для альтернативного забезпечення живлення цих котелен спільно з урядом Японії та ПРООН реалізується проєкт будівництва 4 електростанцій на базі газопоршневих установок загальною потужністю 29,7 МВт. Наразі розроблюється проєктна документація, Одеса очікує на постачання обладнання. На жаль, будівництво розпочнеться тільки наступного року", – додали в міськраді.
Також повідомляється, через негоду та обриви електромереж нестабільно працювали потужні насосні станції "Інфоксводоканалу", внаслідок чого робота районних котелень була вимушено призупинена.