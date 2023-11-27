"єВідновлення": Програму розширили на зруйноване житло у спільній власності

Відтепер послуга компенсацій за знищене житло за програмою "єВідновлення" доступна для тих, хто мав житло у спільній власності. Для цього в "Дії" власникам необхідно разом подати одну спільну заяву або кілька – окремо.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його частки у власності.

Відповідно, в кожного буде і свій житловий сертифікат.

Сертифікат можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове спільне житло.

Щоб скористатися житловим сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Але робити це необхідно виключно після того, як кожен з співвласників отримає свій сертифікат.

Вже 6,4 тис. українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" й придбання нової квартири чи будинку. Із них 827 людей вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Раніше послуга була доступна тільки одноосібним власникам.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Також з 1 серпня у "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.