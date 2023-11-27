"Укренерго" отримає ще 25 мільйонів євро на відновлення мереж від німецького KfW

Уряд Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW виділив оператору енергосистеми України НЕК "Укренерго" кредит на 24 млн євро, а також грант на 0,5 млн євро на посилення стійкості української енергосистеми.

Про це голова правління компанії Володимир Кудрицький повідомив у Facebook.

"Сьогодні з новопризначеним керівником Офісу німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренцом Гесснером та послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером ми обговорювали, що ці кошти будуть спрямовані на посилення наших технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів в західному регіоні та побудову їхнього захисту", – написав Кудрицький.

Він уточнив, що підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні.

Він додав, що "Укренерго" вже залучило понад 220 млн євро кредитних та грантових коштів від німецького уряду у співпраці з KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. Крім того, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій системного оператора.

Читайте також: "Укренерго" розраховує до кінця року підписати з ЄБРР кредитну угоду на 200 мільйонів євро

Як повідомлялося, у жовтні уряд Німеччини виділив через німецький банк розвитку KfW грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго". Кошти спрямують на фінансування будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.