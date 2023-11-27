Влада Києва замовила будівництво семи військових опорних пунктів за 114 мільйонів

Столичне комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" замовило будівництво семи опорних пунктів військового призначення у Києві на загальну суму 114 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Комунальне підприємство лише оприлюднило звіти про угоди, жодних даних про адреси укріплень та їхні конструктивні подробиці не вказано. Відомо лише, що вони мають бути зведені до квітня 2024 року.

Контракти укладено з підрядниками ТОВ "БК "Аскон" (на 11 млн грн), ТОВ "БК "Прайд" (на 41 млн грн), ТОВ "Дженерал технолоджі" (на 34 млн грн) та ТОВ "І. Б. К. Девелопмент" (на 27 млн грн).

У системі "Прозорро" раніше були оприлюднені дані про замовлення на будівництво опорних пунктів Чернігівською обладміністрацією (на загальну суму 344 млн грн у жовтні 2023 року) та Харківській областях (на 382 млн грн). Також відомо про замовлення на будівництво фортифікаційних та військових споруд Житомирською ОДА (40 млн грн з грудня 2022 по березень 2023).

Водночас жодних даних про замовлення будівництва об’єктів військового призначення з боку Донецької, Запорізької та Сумської ОДА у "Прозорро" знайти не вдалось.

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Як повідомлялося, лише минулого тижня Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі на першій лінії оборони.

Очікується, що там цим займатимуться військові, а на другій-третій лінії оборони – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій.

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, для фінансування робіт з будівництва укріплень на найбільш "гарячих" напрямках проситимуть гроші у бізнесу.