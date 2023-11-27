"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд до Будапешта і Відня

"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий міжнародний поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень через Будапешт.

Як ідеться в повідомленні "Укрзалізниці", поїзд на станції Чоп буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

"Більше того – сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород. Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах "Укрзалізниці", а денний сегмент (Чоп – Будапешт – Відень) – у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць", – сказано в повідомленні.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "ріц".



Відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 – 00:23, Чоп 06:20.

На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп – Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 – 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 – 13:40, прибуття у Чоп о 20:59.

Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

"Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів", – наголосили в "Укрзалізниці".

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень – Чоп – Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії. Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями.